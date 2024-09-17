Пензенское предприятие увеличило производство протезов клапана сердца

В пресс-службе фонда сообщили, что протезы, включая механические и биологические, предназначены для замены поврежденных сердечных клапанов. Эти изделия зарегистрированы в Росздравнадзоре и продемонстрировали долговечность более 100 лет в клинических испытаниях.

С модернизацией производства выпуск протезов с транскатетерной системой доставки увеличился в 1,6 раза — до 260 штук в год, а механических полнопроточных — в 1,2 раза, до 850 штук. Инвестиции в модернизацию превысили 300 млн рублей, из которых 240 млн рублей предоставил ФРП в виде льготного займа. Это позволило предприятию приобрести современное оборудование и повысить уровень локализации продукции с 60% до 80%.

Компания планирует довести локализацию до 100% и значительно увеличить свою долю на российском рынке протезов.