Переход «Госуслуг» на платформу «ГосТех» займет не более года

Опубликовано 19 декабря 2025, 20:191 мин.
Переход «Госуслуг» на платформу «ГосТех» займет не более годаПроект находится на завершающей стадии подготовки
Статс-секретарь, заместитель министра цифрового развития РФ Иван Лебедев сообщил, что технологический переход портала «Госуслуги» на платформу «ГосТех» может быть завершен в течение года.
По словам Лебедева, проект находится в высокой стадии готовности, но для точного определения сроков необходимы дополнительные консультации.
Платформа «ГосТех» была запущена в 2020 году как единая цифровая инфраструктура для объединения государственных и региональных сервисов. На сентябрь 2025 года на ней работали более 50 ведомственных и региональных систем.
Минцифры России предложило приравнять использование QR-кодов, сгенерированных на портале Госуслуг, для подтверждения личности. Это позволит россиянам использовать эти QR-коды при поездках на междугороднем транспорте: в автобусах, поездах и на самолётах. Как сообщили в ведомстве, электронные документы будут иметь такую же юридическую силу, как и их бумажные.