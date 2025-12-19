Переход «Госуслуг» на платформу «ГосТех» займет не более года

По словам Лебедева, проект находится в высокой стадии готовности, но для точного определения сроков необходимы дополнительные консультации.

Платформа «ГосТех» была запущена в 2020 году как единая цифровая инфраструктура для объединения государственных и региональных сервисов. На сентябрь 2025 года на ней работали более 50 ведомственных и региональных систем.

Минцифры России предложило приравнять использование QR-кодов, сгенерированных на портале Госуслуг, для подтверждения личности. Это позволит россиянам использовать эти QR-коды при поездках на междугороднем транспорте: в автобусах, поездах и на самолётах. Как сообщили в ведомстве, электронные документы будут иметь такую же юридическую силу, как и их бумажные.