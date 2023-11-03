Переработкой опасных промышленных отходов займется экотехнопарк в Северске

Технопарк строится с 2022 года и является важным шагом в области утилизации и восстановления ценных ресурсов.

В ходе переработки опасных отходов, на выходе получаются разнообразные продукты, такие как техническая соль, технический хлористый аммоний, медь металлическая катодная, и изолирующие материалы на основе шлаков. Эти продукты могут быть использованы в различных областях, включая химическую промышленность, производство антигололедных реагентов, материалы для полимеров, средства для глушения нефтескважин, пигменты и металлургию.

Экотехнопарк "Западная Сибирь" будет иметь производственные мощности для обработки до 50 тысяч тонн отходов в год.