В России
12:47, 03 ноября 2023
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Переработкой опасных промышленных отходов займется экотехнопарк в Северске

Переработанные отходы станут основой для создания различных материалов

В пресс-службе компании "Русатом гринвэй", которая входит в госкорпорацию "Росатом" рассказали, что экотехнопарк "Западная Сибирь" в Северске, займется переработкой опасных промышленных отходов, которые затем будут использоваться для создания различных материалов, пишет ТАСС.

Переработкой опасных промышленных отходов займется экотехнопарк в Северске

© Ferra.ru

Технопарк строится с 2022 года и является важным шагом в области утилизации и восстановления ценных ресурсов.

В ходе переработки опасных отходов, на выходе получаются разнообразные продукты, такие как техническая соль, технический хлористый аммоний, медь металлическая катодная, и изолирующие материалы на основе шлаков. Эти продукты могут быть использованы в различных областях, включая химическую промышленность, производство антигололедных реагентов, материалы для полимеров, средства для глушения нефтескважин, пигменты и металлургию.

Экотехнопарк "Западная Сибирь" будет иметь производственные мощности для обработки до 50 тысяч тонн отходов в год.

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