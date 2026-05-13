Перевод московского школьника в другую школу стал электронным

Опубликовано 13 мая 2026, 09:27
Перевод московского школьника в другую школу стал электроннымСправки об оценках теперь передаются онлайн
На портале mos.ru обновили сервис перевода школьников в другие учебные заведения. Теперь сведения о текущей успеваемости передаются между школами автоматически в электронном формате. Родителям больше не нужно лично забирать бумажную справку и передавать ее в новое учебное заведение.
По словам председателя столичного Комитета государственных услуг Елены Шинкарук, ранее этот документ требовался для учета промежуточных и итоговых оценок при переводе ученика. После запуска нового функционала оформление личного дела стало полностью цифровым.
Также в электронную форму добавили проверку правильности выбора параллели обучения. Система анализирует введенные данные онлайн и предупреждает о возможных ошибках до отправки заявления. Сервис доступен авторизованным пользователям. Перевод возможен в течение года, а в первый класс другой школы можно перейти только с 5 сентября.