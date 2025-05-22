Пермские студенты создали экономичный двигатель для дронов

Опубликовано 22 мая 2025, 21:011 мин.
Пермские студенты создали экономичный двигатель для дроновНовая разработка увеличит дальность полета беспилотников
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что студенты вуза разработали гибридный двигатель для беспилотных летательных аппаратов. Установка сочетает элементы авиационных и автомобильных силовых агрегатов, что позволяет снизить расход топлива на 5−10% по сравнению с традиционными решениями.
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Основу конструкции составляют поршень, создающий воздушный поток, камера сгорания и турбина, преобразующая энергию в механическое вращение. Как отмечают разработчики, такая схема обеспечивает более эффективное использование топлива, что напрямую влияет на увеличение дальности полета дронов, отметили в пресс-службе вуза.
В настоящее время авторы проекта готовят документы для получения патента. Разработка велась в рамках программы «Приоритет 2030», направленной на поддержку перспективных научных исследований.