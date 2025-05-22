Пермские студенты создали экономичный двигатель для дронов

Основу конструкции составляют поршень, создающий воздушный поток, камера сгорания и турбина, преобразующая энергию в механическое вращение. Как отмечают разработчики, такая схема обеспечивает более эффективное использование топлива, что напрямую влияет на увеличение дальности полета дронов, отметили в пресс-службе вуза.

В настоящее время авторы проекта готовят документы для получения патента. Разработка велась в рамках программы «Приоритет 2030», направленной на поддержку перспективных научных исследований.