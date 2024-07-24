В России
Опубликовано 24 июля 2024, 16:58
1 мин.

Пермские ученые нашли способ снизить брак при производстве стальных деталей

С помощью послойной технологии
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза разработали новый метод, позволяющий снизить количество дефектов при производстве стальных деталей.
Пермские ученые нашли способ снизить брак при производстве стальных деталей

© Ferra.ru

При производстве таких крупных изделий, как коленчатые валы и корпуса подшипников, часто возникают проблемы из-за перегрева и колебаний температуры. Ученые ПНИПУ предложили использовать послойную плазменную металлизацию для изготовления жаростойкой и устойчивой к коррозии стали, что устраняет эти недостатки.

Новый метод позволяет получать качественные металлические изделия с повышенными эксплуатационными характеристиками. Технология аддитивного производства изделий из нескольких материалов достигает производительности до 10 кг в час, отметили в пресс-службе.

Материал, полученный с помощью этого метода, обладает структурой, близкой к литому образцу, и не содержит дефектов. Заготовки хорошо поддаются обработке резанием, например, токарной обработке.