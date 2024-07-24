Пермские ученые нашли способ снизить брак при производстве стальных деталей

При производстве таких крупных изделий, как коленчатые валы и корпуса подшипников, часто возникают проблемы из-за перегрева и колебаний температуры. Ученые ПНИПУ предложили использовать послойную плазменную металлизацию для изготовления жаростойкой и устойчивой к коррозии стали, что устраняет эти недостатки.

Новый метод позволяет получать качественные металлические изделия с повышенными эксплуатационными характеристиками. Технология аддитивного производства изделий из нескольких материалов достигает производительности до 10 кг в час, отметили в пресс-службе.

Материал, полученный с помощью этого метода, обладает структурой, близкой к литому образцу, и не содержит дефектов. Заготовки хорошо поддаются обработке резанием, например, токарной обработке.