Пермские ученые научили ИИ лечить деревья по фото

Система сама ставит диагноз и советует препараты

В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Пермского государственного аграрно-технологического университета (ПГАТУ) создали программу на основе искусственного интеллекта (ИИ). Она распознает болезни растений по снимкам листьев и ствола с точностью от 70% до 90%. Система уже опробована на миндальных плантациях в Крыму. Благодаря ей гибель молодых саженцев снизилась до 1%-2%.