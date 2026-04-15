Пермские ученые научили ИИ лечить деревья по фото

Опубликовано 15 апреля 2026, 11:141 мин.
Пермские ученые научили ИИ лечить деревья по фотоСистема сама ставит диагноз и советует препараты
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Пермского государственного аграрно-технологического университета (ПГАТУ) создали программу на основе искусственного интеллекта (ИИ). Она распознает болезни растений по снимкам листьев и ствола с точностью от 70% до 90%. Система уже опробована на миндальных плантациях в Крыму. Благодаря ей гибель молодых саженцев снизилась до 1%-2%.
