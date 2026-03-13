Пермские ученые объяснили появление гейзеров на спутнике Сатурна

Под толщей льда у Энцелада, Титана и спутника Юпитера Европы находятся океаны, нагреваемые гравитацией планет. Однако выбросы воды через гейзеры происходят только на южном полюсе Энцелада. Модель показала, что причиной может быть процесс проникающей конвекции. Он возникает из-за движения водных слоев разной плотности.

Когда толщина перемешивающегося слоя океана достигает около 61%, происходит перегрев воды на южном полюсе. В результате ледяная кора ослабевает из-за таяния, и вода выходит наружу через гейзеры. По данным ученых, на Европе и Титане этот слой значительно тоньше, поэтому их ледяная оболочка остается стабильной, отметили в пресс-службе.