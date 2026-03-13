Опубликовано 13 марта 2026, 18:19
Пермские ученые объяснили появление гейзеров на спутнике Сатурна

Модель связала явление с циркуляцией воды в океане
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Института механики сплошных сред УрО РАН предложили объяснение, почему мощные гейзеры наблюдаются только на спутнике Сатурна Энцеладе. Для этого была создана математическая модель, описывающая циркуляцию воды в подледном океане небесного тела, пишет ТАСС.
Пермские ученые объяснили появление гейзеров на спутнике Сатурна

Под толщей льда у Энцелада, Титана и спутника Юпитера Европы находятся океаны, нагреваемые гравитацией планет. Однако выбросы воды через гейзеры происходят только на южном полюсе Энцелада. Модель показала, что причиной может быть процесс проникающей конвекции. Он возникает из-за движения водных слоев разной плотности.

Когда толщина перемешивающегося слоя океана достигает около 61%, происходит перегрев воды на южном полюсе. В результате ледяная кора ослабевает из-за таяния, и вода выходит наружу через гейзеры. По данным ученых, на Европе и Титане этот слой значительно тоньше, поэтому их ледяная оболочка остается стабильной, отметили в пресс-службе.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
