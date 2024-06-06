Пермские ученые разработали эффективный способ очистки сточных вод

Опубликовано 06 июня 2024, 10:16
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Пермские ученые разработали эффективный способ очистки сточных водИспользуя консорциум бактерий
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые из Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук представили новый метод очистки сточных вод от тяжелых металлов. Используя непатогенные актиномицеты, они разработали консорциум бактерий, способных эффективно очищать воду.
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Этот метод обладает высокой эффективностью — от 90% до 100% - в извлечении тяжелых металлов, таких как кадмий, кобальт, медь, никель, свинец и цинк. В качестве носителя бактерий используются доступные в регионе отходы деревообрабатывающей промышленности — древесные опилки, отметили в пресс-службе.
Экологическая проблема загрязнения водных экосистем тяжелыми металлами остается актуальной. Предложенный метод биологической очистки воды представляет собой значительный шаг в решении этой проблемы, обеспечивая более эффективное удаление загрязнений по сравнению с существующими методами.