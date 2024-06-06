Пермские ученые разработали эффективный способ очистки сточных вод

Этот метод обладает высокой эффективностью — от 90% до 100% - в извлечении тяжелых металлов, таких как кадмий, кобальт, медь, никель, свинец и цинк. В качестве носителя бактерий используются доступные в регионе отходы деревообрабатывающей промышленности — древесные опилки, отметили в пресс-службе.

Экологическая проблема загрязнения водных экосистем тяжелыми металлами остается актуальной. Предложенный метод биологической очистки воды представляет собой значительный шаг в решении этой проблемы, обеспечивая более эффективное удаление загрязнений по сравнению с существующими методами.