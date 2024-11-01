Пермские ученые разработали экологичный клей для фанеры

По словам аспиранта кафедры строительного инжиниринга и материаловедения ПНИПУ Вячеслава Палкина, древесина содержит природные полимеры, которые могут эффективно соединяться с некоторыми синтетическими материалами. Однако для достижения совместимости полиэтилена с целлюлозой или лигнином необходимо использовать специальный модификатор.

Доцент кафедры Игорь Кочуров отметил, что в качестве модификатора предлагается использовать перекись, которая разлагается при температуре выше плавления полиэтилена. Наносится она на полиэтиленовую пленку, создавая пленочный клей, который при горячем прессовании шпона образует прочные соединения.

Данный метод не только позволяет улучшить адгезию полиэтилена к древесине, но и сокращает технологический процесс производства фанеры. Кроме того, новый клей имеет более безопасный состав, что значительно снижает риски для здоровья работников. Испытания показали, что прочность материала соответствует стандартам ГОСТ.