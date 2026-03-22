Пермские ученые создадут низкоскоростной самолет для поиска пропавших людей

По данным ЕМИСС, в 2025 году в России пропавшими без вести числилось более 37 тысяч человек. Современные аппараты не всегда подходят для таких операций: мультироторные дроны маневренны, но быстро садятся (30−40 минут), а самолетные могут держаться в воздухе часами, но им нужно много места для разворота.

Новая разработка призвана объединить преимущества обоих типов. Особая конструкция крыла обеспечит повышенную маневренность, а увеличение энергоэффективности системы «планер-двигатель» позволит дольше находиться в воздухе. Аппарат сможет нести тяжелую полезную нагрузку: тепловизоры, газоанализаторы или дополнительные аккумуляторы.

Команда уже спроектировала две конструктивные схемы и провела продувку моделей в аэродинамической трубе. Сейчас рассчитываются наиболее эффективные комбинации корпуса и крыла. Разработка поддержана программой «Приоритет 2030» и будет полезна не только спасателям, но и для мониторинга лесов и сельхозугодий.