Пермские ученые создадут умную систему эвакуации

Согласно их исследованию, ежегодно в России погибает около 10 000 человек от пожаров, а существующие системы эвакуации часто не обеспечивают оперативного и безопасного вывода людей из горящих зданий.

Новая технология использует искусственный интеллект для оптимизации маршрутов эвакуации, позволяя пользователям строить оптимальные пути спасения с помощью их мобильных телефонов. Система учитывает данные с датчиков пожарной сигнализации о местонахождении возгорания, степени задымления и других факторов, критичных для безопасности. Это позволяет динамически адаптировать маршруты в зависимости от изменяющейся обстановки в здании.

Этот проект, ведущийся в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», направлен на улучшение безопасности и эффективности эвакуации в чрезвычайных ситуациях.