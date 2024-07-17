В России
Опубликовано 17 июля 2024, 15:24
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Пермские ученые создадут умную систему эвакуации

На основе ИИ
Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разрабатывают современную систему управления эвакуацией на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая сможет значительно улучшить безопасность людей в случае пожаров.
Пермские ученые создадут умную систему эвакуации
© Bernard Hermant

Согласно их исследованию, ежегодно в России погибает около 10 000 человек от пожаров, а существующие системы эвакуации часто не обеспечивают оперативного и безопасного вывода людей из горящих зданий.

Новая технология использует искусственный интеллект для оптимизации маршрутов эвакуации, позволяя пользователям строить оптимальные пути спасения с помощью их мобильных телефонов. Система учитывает данные с датчиков пожарной сигнализации о местонахождении возгорания, степени задымления и других факторов, критичных для безопасности. Это позволяет динамически адаптировать маршруты в зависимости от изменяющейся обстановки в здании.

Этот проект, ведущийся в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», направлен на улучшение безопасности и эффективности эвакуации в чрезвычайных ситуациях.