Пермские ученые создали алгоритм для плавной работы лифтов

Ученые добавили в контроллер особый блок. Он постоянно сравнивает заданные обороты с реальными. При малейшем расхождении алгоритм мгновенно корректирует подачу тока. Система перестает запаздывать и плавно возвращает мотор к нужной скорости даже при резком увеличении веса или сопротивления. Тесты показали, что качество управления улучшилось почти на 15 процентов.

При нормальной нагрузке оба регулятора работают одинаково. Но как только условия меняются, классический контроллер дает сбои, а новый продолжает точно управлять двигателем. При этом менять оборудование не нужно: достаточно установить новую программу в существующий микроконтроллер, отметили в пресс-службе.