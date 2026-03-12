Пермские ученые создали алгоритм для плавной работы лифтов

Опубликовано 12 марта 2026, 18:271 мин.
Пермские ученые создали алгоритм для плавной работы лифтовСистема управления двигателем адаптируется к нагрузке
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали самонастраивающийся алгоритм для управления синхронными двигателями. Такие моторы стоят в лифтах и электромобилях. Проблема обычных систем в том, что они не успевают реагировать на резкие перепады нагрузки. Из-за этого возникают рывки, провалы скорости и лишний шум, а детали быстрее изнашиваются.
Ученые добавили в контроллер особый блок. Он постоянно сравнивает заданные обороты с реальными. При малейшем расхождении алгоритм мгновенно корректирует подачу тока. Система перестает запаздывать и плавно возвращает мотор к нужной скорости даже при резком увеличении веса или сопротивления. Тесты показали, что качество управления улучшилось почти на 15 процентов.
При нормальной нагрузке оба регулятора работают одинаково. Но как только условия меняются, классический контроллер дает сбои, а новый продолжает точно управлять двигателем. При этом менять оборудование не нужно: достаточно установить новую программу в существующий микроконтроллер, отметили в пресс-службе.