Пермские ученые создали беспилотники для повышения урожайности

Опубликовано 14 июня 2024, 15:47
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Пермские ученые создали беспилотники для повышения урожайностиНа 20%
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза разработали беспилотники для точечного земледелия. Эти устройства позволят на 10−20% повысить урожайность, сократить затраты на удобрения на 15−25% и снизить расход воды для орошения на 20−30%.
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Программно-аппаратный комплекс БПЛА, оснащенный мультиспектральной камерой, собирает данные для точного мониторинга состояния посевов и выявления проблемных участков. Дроны могут подниматься на высоту до шести тысяч метров и перевозить груз до 10 кг, отметили в пресс-службе.
Мультиспектральная камера предоставляет информацию о состоянии посевов, уровне влажности почвы, наличии болезней и вредителей. Это позволяет эффективно вносить удобрения и средства защиты растений, минимизируя негативное воздействие на окружающую среду.