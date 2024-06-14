Пермские ученые создали беспилотники для повышения урожайности

Программно-аппаратный комплекс БПЛА, оснащенный мультиспектральной камерой, собирает данные для точного мониторинга состояния посевов и выявления проблемных участков. Дроны могут подниматься на высоту до шести тысяч метров и перевозить груз до 10 кг, отметили в пресс-службе.

Мультиспектральная камера предоставляет информацию о состоянии посевов, уровне влажности почвы, наличии болезней и вредителей. Это позволяет эффективно вносить удобрения и средства защиты растений, минимизируя негативное воздействие на окружающую среду.