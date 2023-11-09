Пермские ученые создали чувствительную к звукам сенсорную поверхность

При касании пользователем экрана образуется ударная волна, которая распространяется по сенсорной панели. Микрофоны, расположенные в ее внутренней части, регистрируют звуковые колебания, на разные микрофоны звук приходит в свое время. Далее их показания передаются в микроконтроллер и там обрабатываются - рассчитываются относительная временная задержка и сила сигнала, по которым можно вычислить расстояние и место касания.