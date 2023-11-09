Пермские ученые создали чувствительную к звукам сенсорную поверхность

Пермские ученые создали чувствительную к звукам сенсорную поверхностьОна увеличит долговечность техники
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) рассказали, что ученые вуза представили новую модель сенсорной поверхности для пультов управления и других устройств. Эта разработка реагирует на звук прикосновения к ней пальца, пишет ТАСС.
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Новая технология может значительно увеличить долговечность техники и расширить выбор материалов для ее производства.
В пресс-службе отметили, что обычные пульты управления с кнопками часто ломаются из-за влаги и пыли, а сенсорные экраны мобильных устройств хрупки и подвержены повреждениям. Новая модель сенсорной поверхности позволяет создавать экраны из различных материалов, включая металл, дерево и пластик, а также избегать поломок клавиш.
При касании пользователем экрана образуется ударная волна, которая распространяется по сенсорной панели. Микрофоны, расположенные в ее внутренней части, регистрируют звуковые колебания, на разные микрофоны звук приходит в свое время. Далее их показания передаются в микроконтроллер и там обрабатываются - рассчитываются относительная временная задержка и сила сигнала, по которым можно вычислить расстояние и место касания.