Пермские ученые создали дрон для защиты ЛЭП от обледенения

Корпус дрона разделен на два отсека: в верхнем размещены система управления, видеокамера и насос, а в нижнем создан резервуар для жидкости. Главной особенностью стала интеллектуальная система позиционирования с метровым чувствительным стержнем, который точно определяет расположение провода.

По словам разработчиков, традиционные методы борьбы с обледенением требуют значительных затрат, но не решают проблему профилактики. Существующие сельскохозяйственные дроны не могут обеспечить точность позиционирования распылителя до сантиметров относительно проводов.

Новая технология позволяет проводить обработку ЛЭП без отключения электроэнергии и значительно экономичнее механической очистки.