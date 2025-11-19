Пермские ученые создали дрон для защиты ЛЭП от обледенения

Опубликовано 19 ноября 2025, 23:001 мин.
Пермские ученые создали дрон для защиты ЛЭП от обледененияБеспилотник наносит защитную жидкость на провода
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза разработали специализированный беспилотник для обработки линий электропередачи противообледенительной жидкостью. Аппарат уже получил патент на изобретение.
© Ferra.ru
Корпус дрона разделен на два отсека: в верхнем размещены система управления, видеокамера и насос, а в нижнем создан резервуар для жидкости. Главной особенностью стала интеллектуальная система позиционирования с метровым чувствительным стержнем, который точно определяет расположение провода.
По словам разработчиков, традиционные методы борьбы с обледенением требуют значительных затрат, но не решают проблему профилактики. Существующие сельскохозяйственные дроны не могут обеспечить точность позиционирования распылителя до сантиметров относительно проводов.
Новая технология позволяет проводить обработку ЛЭП без отключения электроэнергии и значительно экономичнее механической очистки.