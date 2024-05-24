Пермские ученые создали метод для снижения брака в авиадвигателях

Опубликовано 24 мая 2024, 20:17
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Пермские ученые создали метод для снижения брака в авиадвигателяхБлагодаря ему получится избежать удорожания продукции
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза представили модель, которая поможет сократить брак при изготовлении лопаток газотурбинных двигателей. Лопатки — важные компоненты современных авиадвигателей, и их производство требует высокой точности и сложных расчетов.
Метод горячей объемной штамповки, используемый для создания лопаток, часто приводит к деформациям и несоответствию размеров. Ученые разработали модель, которая помогает определить причины этих деформаций и предлагает способы их предотвращения, отметили в пресс-службе университета.
Путем оптимизации геометрии штампов и заготовок удалось снизить уровень отклонений в три раза и сделать производство более экономически эффективным. Эта разработка позволит избежать удорожания продукции, включая перспективные газотурбинные двигатели.