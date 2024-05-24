Пермские ученые создали метод для снижения брака в авиадвигателях

Метод горячей объемной штамповки, используемый для создания лопаток, часто приводит к деформациям и несоответствию размеров. Ученые разработали модель, которая помогает определить причины этих деформаций и предлагает способы их предотвращения, отметили в пресс-службе университета.

Путем оптимизации геометрии штампов и заготовок удалось снизить уровень отклонений в три раза и сделать производство более экономически эффективным. Эта разработка позволит избежать удорожания продукции, включая перспективные газотурбинные двигатели.