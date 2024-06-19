Пермские ученые создали метод ранней диагностики болезни Альцгеймера

Уникальность метода заключается в анализе толщины вен головного мозга, зависящей от магнитной восприимчивости, отражающей состояние кровообращения и толщину стенок вен. Для диагностики используется контрастное вещество и магниторезонансное исследование с особым режимом и мощностью.

Исследование установило, что наиболее информативными являются базальные вены и вены таламуса в левом и правом полушариях головного мозга. Методика позволяет с высокой точностью определять три основных категории состояния: здоровый человек, наличие болезни Альцгеймера и неопределенность, требующую дополнительных исследований.