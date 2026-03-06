В России
Опубликовано 06 марта 2026, 22:27
1 мин.

Пермские ученые создали модель для прогноза метастазирования рака

Метод оценивает агрессивность опухолевых клеток
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали математическую модель, которая прогнозирует способность раковой опухоли к метастазированию.
Пермские ученые создали модель для прогноза метастазирования рака

© Ferra.ru

Обычный гистологический анализ показывает тип и стадию, но не может точно определить, готова ли клетка к распространению. Ученые впервые объединили три ключевых процесса: деформацию клетки, перестройку цитоскелета и энергозатраты.

Оказалось, что метастатические клетки всегда тратят на перестройку одинаково много энергии, независимо от внешней нагрузки. Этот стабильно высокий расход стал скрытым маркером агрессивности. Исследователи ввели новый показатель — «частоту диссипативных процессов», который численно оценивает эту особенность.

На основе модели можно создать диагностический тест. Он позволит врачам на ранней стадии выделять пациентов с высоким риском метастазов и назначать интенсивное лечение, а при низком потенциале — избегать избыточной токсичной терапии, отметили в пресс-службе.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#наука