Пермские ученые создали модель для прогноза метастазирования рака

Обычный гистологический анализ показывает тип и стадию, но не может точно определить, готова ли клетка к распространению. Ученые впервые объединили три ключевых процесса: деформацию клетки, перестройку цитоскелета и энергозатраты.

Оказалось, что метастатические клетки всегда тратят на перестройку одинаково много энергии, независимо от внешней нагрузки. Этот стабильно высокий расход стал скрытым маркером агрессивности. Исследователи ввели новый показатель — «частоту диссипативных процессов», который численно оценивает эту особенность.

На основе модели можно создать диагностический тест. Он позволит врачам на ранней стадии выделять пациентов с высоким риском метастазов и назначать интенсивное лечение, а при низком потенциале — избегать избыточной токсичной терапии, отметили в пресс-службе.