Пермские ученые создали модель для расчета свойств термоусадочных трубок

Такие трубки из сшитого полиэтилена используются для ремонта труб и проводов. При нагреве они сжимаются и надежно обхватывают поверхность. Однако из-за того, что старые методы не учитывали одновременно упругость и вязкость материала, усадка часто происходила неравномерно. Появлялись трещины и зазоры, что вело к протечкам и коротким замыканиям.

Пермские исследователи разделили задачу на три этапа. Сначала изучили вязкость при малых нагрузках. Затем нагрели образцы до 160 градусов и растянули вдвое для проверки упругих свойств. Данные объединили с помощью компьютера. Модель проверили при температурах 120, 140 и 160 °C — в рабочем диапазоне материала. Расчеты совпали с реальными лабораторными испытаниями, отметили в вузе.

На основе модели создали инженерную формулу-калькулятор. Производитель вводит диаметр, толщину стенки и температуру, а программа выдает силу сжатия. Это позволяет выпускать надежные трубки без дорогих пробных экспериментов.