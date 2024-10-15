Пермские ученые создали новое устройство для очистки трубопроводов

Устройство оснащено системой визуально-лазерного контроля, которая позволяет сканировать внутреннюю поверхность труб с помощью видеокамеры и лазера. Это помогает точно диагностировать состояние труб и выявлять возможные дефекты. Разработка отличается высокой маневренностью благодаря направляющим «ногам» и колесам. Шланг подачи жидкости защищен скользящей спиральной обмоткой, что предотвращает его износ.

Существующие методы очистки труб часто сталкиваются с трудностями на изогнутых и наклонных участках, но новое устройство ПНИПУ решает эту проблему, обеспечивая эффективную очистку и диагностику трубопроводов любой конфигурации. Разработка поможет предотвратить аварии и улучшить техническое обслуживание труб, отметили в пресс-службе.