В России
Опубликовано 15 октября 2024, 16:52
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Пермские ученые создали новое устройство для очистки трубопроводов

Новая разработка улучшает очистку и диагностику труб
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза разработали и запатентовали новое устройство для очистки трубопроводов от ржавчины и других загрязнений.
Пермские ученые создали новое устройство для очистки трубопроводов

© Ferra.ru

Устройство оснащено системой визуально-лазерного контроля, которая позволяет сканировать внутреннюю поверхность труб с помощью видеокамеры и лазера. Это помогает точно диагностировать состояние труб и выявлять возможные дефекты. Разработка отличается высокой маневренностью благодаря направляющим «ногам» и колесам. Шланг подачи жидкости защищен скользящей спиральной обмоткой, что предотвращает его износ.

Существующие методы очистки труб часто сталкиваются с трудностями на изогнутых и наклонных участках, но новое устройство ПНИПУ решает эту проблему, обеспечивая эффективную очистку и диагностику трубопроводов любой конфигурации. Разработка поможет предотвратить аварии и улучшить техническое обслуживание труб, отметили в пресс-службе.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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