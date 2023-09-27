Пермские ученые создали препараты, снижающие заболеваемость кур

В настоящее время антибиотики используются в птицеводстве для обеспечения благополучия молодняка и ускорения роста. Однако такая практика может привести к развитию антибиотикорезистентности, что потенциально может негативно сказаться как на птице, так и на человеке. Исследователи создали биодобавку, которая повышает «продуктивность» птицы и качество продукции, являясь более безопасной альтернативой антибиотикам.

Она состоит из надземной части Левзеи сафлоровидной, известной своими адаптогенными свойствами, способствующими укреплению иммунной системы птицы. Также в состав входит белковый компонент, полученный из сушеных дождевых червей, богатый аминокислотами, стимулирующими рост цыплят.

Ученые провели испытания на крысах, чтобы оценить безопасность и эффективность новой биодобавки. Результаты оказались положительными, токсических эффектов не наблюдалось. Затем они ввели добавку в рацион цыплят-бройлеров, наблюдая за их ростом в течение определенного периода времени. Цыплята, получавшие биодобавку, демонстрировали преимущество в приросте массы тела.