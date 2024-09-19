Пермские ученые создали «умные» теплицы с переработкой отходов

Опубликовано 19 сентября 2024, 16:451 мин.
Пермские ученые создали «умные» теплицы с переработкой отходовНовая технология минимизирует контакт растений с окружающей средой
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза создали комплекс теплиц, который значительно снижает контакт растений с окружающей средой и производит удобрения из вторсырья.
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В основе проекта лежит методика переработки агропромышленных стоков в азотно-фосфорные удобрения. Используя специальный реактор, стоки преобразуются в магнийаммонийфосфатное удобрение, известное как струвит. Это удобрение затем подается к корням растений в виде суспензии с помощью автоматизированной системы управления.
Роботизированный комплекс оснащен камерами, которые отслеживают состояние растений и автоматически подают подкормку по мере необходимости. В отличие от традиционного подхода, где удобрения добавляются по фиксированному графику, новая система адаптируется к потребностям растений.