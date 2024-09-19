Пермские ученые создали «умные» теплицы с переработкой отходов

В основе проекта лежит методика переработки агропромышленных стоков в азотно-фосфорные удобрения. Используя специальный реактор, стоки преобразуются в магнийаммонийфосфатное удобрение, известное как струвит. Это удобрение затем подается к корням растений в виде суспензии с помощью автоматизированной системы управления.

Роботизированный комплекс оснащен камерами, которые отслеживают состояние растений и автоматически подают подкормку по мере необходимости. В отличие от традиционного подхода, где удобрения добавляются по фиксированному графику, новая система адаптируется к потребностям растений.