Пермские ученые создали устройство для защиты канализационных систем

Разработанный гаситель выполнен из устойчивого стеклокомпозитного материала, который отличается высокой прочностью и стойкостью к износу. В отличие от традиционных железобетонных решений, новое устройство не только предотвращает переполнение колодцев, но и увеличивает их пропускную способность.

Доктор технических наук, заведующая кафедрой «Теплогазоснабжение, вентиляция и водоснабжение, водоотведение» ПНИПУ Ольга Ручкинова пояснила, что конструкция гасителя включает отражательные экраны и поверхности из стеклокомпозитного материала, который обладает ударной прочностью и химической инертностью. Это позволяет устройству функционировать более 50 лет.