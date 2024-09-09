Пермские ученые создали устройство для защиты канализационных систем

Опубликовано 09 сентября 2024, 12:591 мин.
Пермские ученые создали устройство для защиты канализационных системНовая разработка улучшит прочность и срок службы систем
Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) представили устройство для канализаций, способное существенно увеличить срок службы систем. Как сообщает пресс-служба вуза, новый гаситель энергии жидкости снижает скорость и поток стоков, тем самым предотвращая разрушение канализации.
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Разработанный гаситель выполнен из устойчивого стеклокомпозитного материала, который отличается высокой прочностью и стойкостью к износу. В отличие от традиционных железобетонных решений, новое устройство не только предотвращает переполнение колодцев, но и увеличивает их пропускную способность.
Доктор технических наук, заведующая кафедрой «Теплогазоснабжение, вентиляция и водоснабжение, водоотведение» ПНИПУ Ольга Ручкинова пояснила, что конструкция гасителя включает отражательные экраны и поверхности из стеклокомпозитного материала, который обладает ударной прочностью и химической инертностью. Это позволяет устройству функционировать более 50 лет.