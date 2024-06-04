Пермские ученые создали «зеленую» кровлю из отходов нефтедобычи

Опубликовано 04 июня 2024, 14:36
1 мин.
Пермские ученые создали «зеленую» кровлю из отходов нефтедобычиПокрытие имеет много преимуществ
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета сообщили, что ученые вуза разработали легкое и экологичное покрытие для крыш, которое позволяет высаживать деревья и кустарники. Основой для нового материала стали переработанные отходы нефтедобычи.
© Ferra.ru
Полученное покрытие обладает низкой плотностью, что снижает его вес на 30%, что важно для конструкций зданий. Это решение позволяет создавать «зеленые кровли», на которых можно высаживать газон, кустарники и деревья, без значительной нагрузки на здание, отметили в пресс-службе.
Зеленые крыши не только экологичны, но и приносят множество преимуществ: они очищают воздух, улучшают шумоизоляцию, повышают теплоизоляцию и защищают гидроизоляцию кровли от ультрафиолетовых лучей. Также они могут служить дополнительным местом для отдыха.