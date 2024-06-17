Пермские ученые усовершенствовали анализ руды для безопасности шахтеров

Опубликовано 17 июня 2024, 14:12
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Пермские ученые усовершенствовали анализ руды для безопасности шахтеровТочность составляет 95%
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза разработали новый метод экспресс-анализа руды, предназначенный для оперативного выявления зон содержания опасных газов в горных выработках.
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Теперь благодаря новому подходу можно проводить анализ прямо на месте с помощью портативного ручного прибора, отметили в пресс-службе вуза.
Традиционные методы требуют отбора образцов руды и их доставки в лаборатории, что занимает значительное время. Экспресс-метод ученых ПНИПУ позволяет проводить анализ прямо в горной выработке, что особенно важно для оперативного реагирования на потенциальные угрозы.
Точность новой технологии составляет 95%, что делает ее эффективной альтернативой лабораторным методам. Она не только помогает идентифицировать опасные зоны, но и способствует предотвращению отравлений горнорабочих ядовитыми газами, минимизируя риски для здоровья шахтеров.