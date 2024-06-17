Пермские ученые усовершенствовали анализ руды для безопасности шахтеров

Теперь благодаря новому подходу можно проводить анализ прямо на месте с помощью портативного ручного прибора, отметили в пресс-службе вуза.

Традиционные методы требуют отбора образцов руды и их доставки в лаборатории, что занимает значительное время. Экспресс-метод ученых ПНИПУ позволяет проводить анализ прямо в горной выработке, что особенно важно для оперативного реагирования на потенциальные угрозы.

Точность новой технологии составляет 95%, что делает ее эффективной альтернативой лабораторным методам. Она не только помогает идентифицировать опасные зоны, но и способствует предотвращению отравлений горнорабочих ядовитыми газами, минимизируя риски для здоровья шахтеров.