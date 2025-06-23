Пермские учёные создали систему управления оптоволоконными дронами

Опубликовано 23 июня 2025, 22:451 мин.
Пермские учёные создали систему управления оптоволоконными дронамиРазработка обеспечивает связь на расстоянии до 25 км
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза представили новую систему управления «Кукловод» для оптоволоконных беспилотников. Разработка решает проблему обрыва кабеля и обеспечивает стабильную связь с аппаратом на расстоянии до 25 километров.
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Особенность оптоволоконных дронов — защищённость от радиопомех и перехвата данных. Однако при работе таких аппаратов часто возникают проблемы: кабель может перегибаться или обрываться из-за неправильной размотки. Пермские инженеры разработали специальную конструкцию катушки и программное обеспечение, которые минимизируют эти риски.
Система позволяет дрону двигаться с высокой скоростью, сохраняя надёжное соединение. По данным университета, уже налажено мелкосерийное производство таких систем, а потенциальные заказчики проявили интерес к разработке.
В настоящее время «Кукловод» проходит испытания на полигоне.