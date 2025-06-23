Пермские учёные создали систему управления оптоволоконными дронами

Особенность оптоволоконных дронов — защищённость от радиопомех и перехвата данных. Однако при работе таких аппаратов часто возникают проблемы: кабель может перегибаться или обрываться из-за неправильной размотки. Пермские инженеры разработали специальную конструкцию катушки и программное обеспечение, которые минимизируют эти риски.

Система позволяет дрону двигаться с высокой скоростью, сохраняя надёжное соединение. По данным университета, уже налажено мелкосерийное производство таких систем, а потенциальные заказчики проявили интерес к разработке.

В настоящее время «Кукловод» проходит испытания на полигоне.