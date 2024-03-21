Пермское предприятие построит новый корпус для испытаний авиадвигателей

По словам представителей предприятия, новый корпус заменит старое здание и объединит все испытательные мощности для гидромеханических агрегатов, что позволит оптимизировать производственные процессы. Планируется установить новое высокотехнологичное испытательное оборудование, включая стенды для ресурсных испытаний и консервации агрегатов.

Управляющий директор предприятия, Сергей Попов, отметил, что это стратегический шаг, направленный на повышение эффективности производства и качества выпускаемой продукции. Новый корпус позволит улучшить техническое обслуживание и контроль качества авиадвигателей, что в свою очередь способствует развитию авиационной отрасли в регионе.