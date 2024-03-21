Пермское предприятие построит новый корпус для испытаний авиадвигателей

Опубликовано 21 марта 2024, 21:36
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Пермское предприятие построит новый корпус для испытаний авиадвигателейТаких как ПД-8, ПД-14 и ПС-90А
В пресс-службе пермского предприятия «ОДК-Стар», которая входит в корпорацию Ростех, запустит строительство нового корпуса для испытаний авиадвигателей. Новое сооружение площадью более 4 тыс. кв. метров будет предназначено для проверки гидромеханических агрегатов авиационных двигателей, таких как ПД-8, ПД-14 и ПС-90А.
По словам представителей предприятия, новый корпус заменит старое здание и объединит все испытательные мощности для гидромеханических агрегатов, что позволит оптимизировать производственные процессы. Планируется установить новое высокотехнологичное испытательное оборудование, включая стенды для ресурсных испытаний и консервации агрегатов.
Управляющий директор предприятия, Сергей Попов, отметил, что это стратегический шаг, направленный на повышение эффективности производства и качества выпускаемой продукции. Новый корпус позволит улучшить техническое обслуживание и контроль качества авиадвигателей, что в свою очередь способствует развитию авиационной отрасли в регионе.