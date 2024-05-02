Пермское предприятие стало использовать ИИ для улучшения авиадвигателей

Специалисты предприятия внедряют технологии искусственного интеллекта в различные сферы деятельности. Машинное зрение, разработка языковых моделей и создание чат-ботов на базе документации конструкторского бюро — лишь некоторые направления работы. Методы машинного обучения используются для предиктивной диагностики состояния агрегатов газотурбинных двигателей.

Решены уже некоторые задачи, включая анализ результатов испытаний на прочность и долговечность лопаток вентиляторов. Создана нейросетевая модель для определения форм колебаний лопаток по изображениям, полученным в ходе испытаний.