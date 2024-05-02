Пермское предприятие стало использовать ИИ для улучшения авиадвигателей

Опубликовано 02 мая 2024, 21:57
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Пермское предприятие стало использовать ИИ для улучшения авиадвигателейОн анализирует испытания лопаток вентиляторов
Пермское предприятие «ОДК-Авиадвигатель» Госкорпорации Ростех активно внедряет методы искусственного интеллекта в анализ испытаний лопаток вентиляторов авиационных двигателей. На технологическом форуме «Инновации. Технологии. Производство» в Рыбинске обсуждались перспективы использования передовых технологий в производстве.
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Специалисты предприятия внедряют технологии искусственного интеллекта в различные сферы деятельности. Машинное зрение, разработка языковых моделей и создание чат-ботов на базе документации конструкторского бюро — лишь некоторые направления работы. Методы машинного обучения используются для предиктивной диагностики состояния агрегатов газотурбинных двигателей.
Решены уже некоторые задачи, включая анализ результатов испытаний на прочность и долговечность лопаток вентиляторов. Создана нейросетевая модель для определения форм колебаний лопаток по изображениям, полученным в ходе испытаний.
Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева