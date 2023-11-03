Первая лаборатория медицинских полимеров открылась в России

Она будет создавать медицинских изделий на основе полимеров для замещения импорта. Это нововведение, как сообщила пресс-служба университета, позволит разрабатывать различные медицинские продукты, включая шприцы, маски и другие средства.

Однако, главным фокусом станет разработка и производство высокотехнологичных медицинских материалов. Это касается важных полимеров, необходимых для эндопротезирования, различных цементов для медицинских процедур, таких как вертебропластика и замещение дефектов костей. Эти инновации имеют огромное значение в онкологическом эндопротезировании.

Согласно пресс-службе университета, новая лаборатория начнет работу на базе предприятия "Окапол" в Дзержинске, Нижегородская область. Первые медицинские изделия, разработанные и произведенные в этой лаборатории, планируется выпустить в 2024 году.