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21:04, 21 сентября 2023
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Первая особая экономическая зона появится в Новосибирске

Площадью 600 гектаров

В Новосибирске построят особую экономическую зону промышленно-производственного типа, пишет РИА Новости.

Первая особая экономическая зона появится в Новосибирске

© Ferra

Она будет находиться в районе международного аэропорта "Толмачево", а ее площадь будет составлять 600 гектаров. Проект презентовали на XII Всероссийском форуме территорий развития и инвестиций "ИнПарк – 2023".

По словам врио министра экономического развития Новосибирской области Лева Решетникова, в следующим году завершится разработка зоны, также сформируется пул потенциальных инвесторов.

Особая экономическая зона – территория c льготным режимом предпринимательской деятельности, на которой может применяться процедура свободной таможенной зоны. В этом и следующем году завершится разработка концепции ОЭЗ, будет сформирован пул первых потенциальных инвесторов и направлена заявка в Минэкономразвития РФ на получение статуса ОЭЗ.

Решетников Лев Николаевич
Министр экономического развития Новосибирской области
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