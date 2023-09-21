Первая особая экономическая зона появится в Новосибирске

Первая особая экономическая зона появится в НовосибирскеПлощадью 600 гектаров
В Новосибирске построят особую экономическую зону промышленно-производственного типа, пишет РИА Новости.
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Она будет находиться в районе международного аэропорта "Толмачево", а ее площадь будет составлять 600 гектаров. Проект презентовали на XII Всероссийском форуме территорий развития и инвестиций "ИнПарк – 2023".
По словам врио министра экономического развития Новосибирской области Лева Решетникова, в следующим году завершится разработка зоны, также сформируется пул потенциальных инвесторов.
Особая экономическая зона – территория c льготным режимом предпринимательской деятельности, на которой может применяться процедура свободной таможенной зоны. В этом и следующем году завершится разработка концепции ОЭЗ, будет сформирован пул первых потенциальных инвесторов и направлена заявка в Минэкономразвития РФ на получение статуса ОЭЗ.