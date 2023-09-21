Первая особая экономическая зона появится в Новосибирске

Она будет находиться в районе международного аэропорта "Толмачево", а ее площадь будет составлять 600 гектаров. Проект презентовали на XII Всероссийском форуме территорий развития и инвестиций "ИнПарк – 2023".

По словам врио министра экономического развития Новосибирской области Лева Решетникова, в следующим году завершится разработка зоны, также сформируется пул потенциальных инвесторов.