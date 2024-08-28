Первая в мире ИИ-платформа для скрининга наночастиц создана в России

По словам ученого Сусана Джьякхво, новый подход позволит эффективно лечить инфекции, устойчивые к антибиотикам, и может заменить существующие методы. Платформа использует данные о свойствах сотен наночастиц и их воздействии на различные микробы для создания оптимальных решений.

На основе этих данных система ИИ «скрещивает» параметры наночастиц, чтобы отобрать наиболее эффективные комбинации для медицинских и сельскохозяйственных целей. В результате было обнаружено, что наночастицы на базе оксида меди и оксида цинка могут избирательно уничтожать вредоносные бактерии, такие как золотистый стафилококк, при этом минимально воздействуя на полезные микробы, отметили в пресс-службе.