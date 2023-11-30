Первая в России технология для лечения остеоартроза проходит последние тесты

Первая в России технология для лечения остеоартроза проходит последние тестыОна получила лицензию на промышленное производство
Заместитель генерального директора АО "Генериум" Дмитрий Кудлай во время третьего Конгресса молодых ученых рассказал, что первая в России технология для лечения остеоартрозов готовится к широкому внедрению после успешной завершающей стадии испытаний, пишет ТАСС.
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Технология, названная "Изитон", позволяет регенерировать поврежденные ткани хряща при помощи собственных клеток организма. Как пояснил Кудлай, процесс осуществляется без обширных операций на суставах и требует лишь артроскопии для забора здоровой ткани размером всего 3-4 грамма. Эта ткань затем используется для выращивания новой.
По словам заместителя генерального директора, "Изитенс" - единственный клеточный продукт, проходящий клинические исследования и имеющий лицензию на промышленное производство. Процедура лечения занимает всего 72 часа, после чего начинается период реабилитации, и пациент возвращается к обычной жизни.