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13:42, 30 ноября 2023
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Первая в России технология для лечения остеоартроза проходит последние тесты

Она получила лицензию на промышленное производство

Заместитель генерального директора АО "Генериум" Дмитрий Кудлай во время третьего Конгресса молодых ученых рассказал, что первая в России технология для лечения остеоартрозов готовится к широкому внедрению после успешной завершающей стадии испытаний, пишет ТАСС.

Первая в России технология для лечения остеоартроза проходит последние тесты

© Ferra.ru

Технология, названная "Изитон", позволяет регенерировать поврежденные ткани хряща при помощи собственных клеток организма. Как пояснил Кудлай, процесс осуществляется без обширных операций на суставах и требует лишь артроскопии для забора здоровой ткани размером всего 3-4 грамма. Эта ткань затем используется для выращивания новой.

По словам заместителя генерального директора, "Изитенс" - единственный клеточный продукт, проходящий клинические исследования и имеющий лицензию на промышленное производство. Процедура лечения занимает всего 72 часа, после чего начинается период реабилитации, и пациент возвращается к обычной жизни.

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