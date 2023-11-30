Первая в России технология для лечения остеоартроза проходит последние тесты

Технология, названная "Изитон", позволяет регенерировать поврежденные ткани хряща при помощи собственных клеток организма. Как пояснил Кудлай, процесс осуществляется без обширных операций на суставах и требует лишь артроскопии для забора здоровой ткани размером всего 3-4 грамма. Эта ткань затем используется для выращивания новой.

По словам заместителя генерального директора, "Изитенс" - единственный клеточный продукт, проходящий клинические исследования и имеющий лицензию на промышленное производство. Процедура лечения занимает всего 72 часа, после чего начинается период реабилитации, и пациент возвращается к обычной жизни.