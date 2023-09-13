Первую в Амурской области котельную на сжиженном газе запустят до конца года

23:04, 13 сентября 2023
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Первую в Амурской области котельную на сжиженном газе запустят до конца годаКотельная будет находиться в Белогорске
Губернатор Амурской области Василий Орлов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что в Амурской области запустят первую в регионе котельную на сжиженном газе. Котельная будет находиться в Белогорске
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По словам губернатора, в регионе запустили завод по производству сжиженного газа, что поможет газифицировать отдаленные населенные пункты.
Сегодня состоялась торжественная церемония запуска завода по производству СПГ. Это очень важно, потому что он поможет нам газифицировать удаленные населенные пункты - тех, кто находится далеко от магистрального газопровода. И первым таким населенным пунктом станет город Белогорск - мы достраиваем в этом году первую котельную, которая будет работать на СПГ.
Василий Александрович Орлов
Губернатор Амурской области