Первую в Амурской области котельную на сжиженном газе запустят до конца года

Сегодня состоялась торжественная церемония запуска завода по производству СПГ. Это очень важно, потому что он поможет нам газифицировать удаленные населенные пункты - тех, кто находится далеко от магистрального газопровода. И первым таким населенным пунктом станет город Белогорск - мы достраиваем в этом году первую котельную, которая будет работать на СПГ.