Первую в Приморском крае пересадку сердца проведут в 2024 году

Первую в Приморском крае пересадку сердца проведут в 2024 годуГде в прошлом году была пересажена печень
В Приморском крае, расположенном на дальнем востоке России, в 2024 году впервые в регионе будет проведена операция по пересадке сердца. Эту новость огласила заместитель председателя правительства Приморского края и министр здравоохранения Анастасия Худченко, сообщает ТАСС.
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Край выделяет средства на развитие донорства органов и тканей. И у нас в следующем году стоит амбициозная задача. Если в прошлом мы начали трансплантировать почки, в этом, впервые в Приморском крае, была пересажена печень, выполнены несколько операций, то в следующем году у нас стоит задача пересадки сердца - очень серьезная, стоящая перед всей командой Краевой клинической больницы №1 и всех учреждений здравоохранения, которые в этом задействованыю.
Анастасия Ходченко сообщила об этом во во время обсуждения регионального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.