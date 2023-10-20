Первую в Приморском крае пересадку сердца проведут в 2024 году

Край выделяет средства на развитие донорства органов и тканей. И у нас в следующем году стоит амбициозная задача. Если в прошлом мы начали трансплантировать почки, в этом, впервые в Приморском крае, была пересажена печень, выполнены несколько операций, то в следующем году у нас стоит задача пересадки сердца - очень серьезная, стоящая перед всей командой Краевой клинической больницы №1 и всех учреждений здравоохранения, которые в этом задействованыю.