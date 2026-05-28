Первые бананы из ИИ-теплиц Сочи признали безопасными

Проект по выращиванию бананов стартовал в августе 2025 года при поддержке Академии развития субтропического сельского хозяйства. Первый урожай поступил на проверку в мае 2026 года.

Директор Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Лилия Кугушева отметила, что российские бананы оказались менее сладкими по сравнению с импортными. Это связано с ранней стадией сбора и отсутствием газового дозаривания. После получения протокола испытаний производитель сможет оформить декларацию для продажи продукции.