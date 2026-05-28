Первые бананы из ИИ-теплиц Сочи признали безопасными

28 мая 2026
Первые бананы из ИИ-теплиц Сочи признали безопаснымиВ образцах не нашли пестицидов и токсинов
Первые бананы, выращенные в ИИ-теплицах Сочи, прошли лабораторные исследования в Новороссийском филиале «ЦОК АПК». Специалисты сообщили, что образцы соответствуют требованиям техрегламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Во фруктах не выявили остаточного количества пестицидов и токсичных элементов.
Проект по выращиванию бананов стартовал в августе 2025 года при поддержке Академии развития субтропического сельского хозяйства. Первый урожай поступил на проверку в мае 2026 года.
Директор Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Лилия Кугушева отметила, что российские бананы оказались менее сладкими по сравнению с импортными. Это связано с ранней стадией сбора и отсутствием газового дозаривания. После получения протокола испытаний производитель сможет оформить декларацию для продажи продукции.
