Первые поезда для высокоскоростной магистрали будут поставлены в 2026 году

Работа над проектом высокоскоростных поездов идет уже несколько лет. Мантуров отметил, что конструкторские бюро и компания «Синара», занимающаяся разработкой, достигли значительных успехов. Он также добавил, что государство окажет поддержку проекту в рамках комплексного инвестиционного проекта, обеспечив около 40 миллиардов рублей, а также помощь по компенсации процентов по кредитам и научно-исследовательским работам.

Российские поезда «Иволга» и «Финист», уже производящиеся в России, соответствуют всем необходимым требованиям и характеристикам. Мантуров заявил, что в ответ на немецкий «Сапсан» будет создан российский поезд «Белый кречет», который станет первым российским высокоскоростным поездом для магистрали Москва — Санкт-Петербург.