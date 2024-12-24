В России
Опубликовано 24 декабря 2024, 20:52
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Первые поезда для высокоскоростной магистрали будут поставлены в 2026 году

Проект получит поддержку государства
Первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что в 2026 году на магистраль Москва — Санкт-Петербург поступит первый опытный состав для высокоскоростной железнодорожной линии. Поставки будут продолжаться до 2030 года, и всего планируется поставить около 30 составов.
Первые поезда для высокоскоростной магистрали будут поставлены в 2026 году

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Работа над проектом высокоскоростных поездов идет уже несколько лет. Мантуров отметил, что конструкторские бюро и компания «Синара», занимающаяся разработкой, достигли значительных успехов. Он также добавил, что государство окажет поддержку проекту в рамках комплексного инвестиционного проекта, обеспечив около 40 миллиардов рублей, а также помощь по компенсации процентов по кредитам и научно-исследовательским работам.

Российские поезда «Иволга» и «Финист», уже производящиеся в России, соответствуют всем необходимым требованиям и характеристикам. Мантуров заявил, что в ответ на немецкий «Сапсан» будет создан российский поезд «Белый кречет», который станет первым российским высокоскоростным поездом для магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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