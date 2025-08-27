В России
Опубликовано 27 августа 2025, 20:18
1 мин.

Первый блок Курской АЭС-2 запустят к концу 2025 года

Второй блок ожидается в эксплуатацию к 2027 году
Госкорпорация Росатом планирует до конца 2025 года получить разрешение на ввод в опытно-промышленную эксплуатацию первого энергоблока новой Курской АЭС-2. Об этом сообщила представитель концерна Елена Ильина в ходе форума «Технопром» в Новосибирске.
Первый блок Курской АЭС-2 запустят к концу 2025 года

© Ferra.ru

Курская АЭС-2 является одним из наиболее приоритетных проектов российской атомной отрасли. Строящаяся станция относится к объектам замещения и оснащается реакторами нового типа ВВЭР-ТОИ. Эти водо-водяные энергетические реакторы поколения III+ отличаются повышенными показателями безопасности и эффективности.

В настоящее время по проекту уже достигнуты четыре ключевые контрольные точки. Окончание строительства всей станции запланировано на 2027 год, когда ожидается получение разрешения на ввод в эксплуатацию второго энергоблока.

Суммарная мощность двух строящихся энергоблоков составит около 2 510 МВт. После завершения строительных работ и пуска в промышленную эксплуатацию каждый блок рассчитан на 60 лет работы. Станция будет вырабатывать электроэнергию и обеспечивать теплоснабжение потребителей.

Новая атомная станция расположена в городе Курчатове Курской области.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#Росатом