Первый блок Курской АЭС-2 запустят к концу 2025 года

Курская АЭС-2 является одним из наиболее приоритетных проектов российской атомной отрасли. Строящаяся станция относится к объектам замещения и оснащается реакторами нового типа ВВЭР-ТОИ. Эти водо-водяные энергетические реакторы поколения III+ отличаются повышенными показателями безопасности и эффективности.

В настоящее время по проекту уже достигнуты четыре ключевые контрольные точки. Окончание строительства всей станции запланировано на 2027 год, когда ожидается получение разрешения на ввод в эксплуатацию второго энергоблока.

Суммарная мощность двух строящихся энергоблоков составит около 2 510 МВт. После завершения строительных работ и пуска в промышленную эксплуатацию каждый блок рассчитан на 60 лет работы. Станция будет вырабатывать электроэнергию и обеспечивать теплоснабжение потребителей.

Новая атомная станция расположена в городе Курчатове Курской области.