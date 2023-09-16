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00:10, 16 сентября 2023
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Первый центр цифрового образования открылся в Петрозаводске

Обучение будет проводиться по шести направлениям

В группе Министерства образования и спорта Карелии в соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Петрозаводске открылся первый центр цифрового образования It-куб на базе Центра образования и творчества Петровский Дворец.

Первый центр цифрового образования открылся в Петрозаводске

© Ferra

В центре начинающие разработчики от 5 до 18 лет научаться взаимодействовать с дополненной реальностью и большими данными. Там будут обучать в шести направлениях: основы алгоритмики и логики, кибергигиена и большие данные, программирование роботов, разработка виртуальной и дополненной реальности, мобильная разработка, программирование на языке Python. В центре можно будет проводить хакатоны и чемпионаты.

здесь ребята будут разрабатывать мобильные приложения, приложения виртуальной и дополненной реальности, обучаться 3D-моделированию, конструированию и программированию роботов, основам графического дизайна, анимации и многому другому.

Голубев Роман Геннадьевич
Министра образования и спорта Республики Карелия
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