Первый центр цифрового образования открылся в Петрозаводске

В центре начинающие разработчики от 5 до 18 лет научаться взаимодействовать с дополненной реальностью и большими данными. Там будут обучать в шести направлениях: основы алгоритмики и логики, кибергигиена и большие данные, программирование роботов, разработка виртуальной и дополненной реальности, мобильная разработка, программирование на языке Python. В центре можно будет проводить хакатоны и чемпионаты.