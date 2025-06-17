Первый частный радиолокационный спутник России оценили в 1 млрд рублей

«Окулус» будет примерно на 80% собран из российских комплектующих, из-за чего его вес немного превысит параметры иностранных аналогов. Для сравнения, оптические спутники высокого разрешения стоят около 350 миллионов рублей, а зарубежные радарные аппараты оцениваются примерно в 5 миллиардов рублей.

Запуск спутника на орбиту ожидается в течение трех лет после начала следующей фазы работ. Устройство будет оснащено антенной длиной 4 метра и сможет создавать изображения с разрешением около 0,5 метра. Точность фиксации изменений на поверхности Земли достигнет 5 миллиметров.

Благодаря этим возможностям «Окулус» позволит контролировать состояние вечной мерзлоты, ледовую обстановку, выявлять разливы нефтепродуктов и наблюдать за сельскохозяйственными угодьями. Кроме того, спутник поможет отслеживать смещение трубопроводов и ход строительных проектов, а также мониторить уровень воды в реках и состояние растительности.