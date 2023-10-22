Первый электромобиль-такси запустили в российском поселке на Шпицбергене

По словам Ильдара Неверова, благодаря сотрудничеству с китайскими производителями электромобилей появилось электромобиль-такси. Он представляет собой первую машину такого рода в Баренцбурге.

Согласно Неверову, цена поездки внутри поселка составляет всего 50 рублей, а в более отдаленные зоны, такие как порт, - 100 рублей. Сотрудничество с китайским производителем стало возможным благодаря хорошей репутации компании на рынке электромобилей.

Инициатива развития электромобилей на Шпицбергене также может оказать положительное воздействие на отношения с соседней Норвегией. Неверов выразил надежду, что эта инициатива подтолкнет норвежцев к ускоренному переходу на электромобили и поможет им достичь этой цели уже в 2025 году.