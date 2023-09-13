Первый филиал ДВФУ откроется в Китае в 2024 году

Первый филиал ДВФУ откроется в Китае в 2024 годуВ филиале будут готовить будущих специалистов в сферах экономики, международных отношений биомедицины и менеджмента для Китая
Пресс-служба Дальневосточного федерального университета в беседе с ТАСС сообщила, что в 2024 году открылся первый филиал университета в Китае.
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Он откроется в провинции Гуанчжоу в Китае в 2024 году и станет первым российским вузов в Китае. Дальневосточный федеральный университет подписал соответсвующее соглашение с Университетом Синьхуа во время VIII Восточного экономического форума.
ДВФУ продолжает укреплять связи с партнерами КНР. Если раньше для вуза традиционными были коммуникации в основном с Северо-Востоком Китая: провинциями Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь, то сейчас мы активизировали работу с южными провинциями. Университет является одним из важнейших инструментов по реализации государственной политики "Разворота на Восток", поэтому вуз постоянно расширяет присутствие в Азии и системно занимается продвижением российской образовательной системы за рубежом. Открытие на территории Гуанчжоу филиала ДВФУ задаст новое направление для академических и языковых обменов между Россией и Китаем.
В филиале будут готовить будущих специалистов в сферах экономики, международных отношений биомедицины и менеджмента для Китая, студенты смогут пройти практику во Владивостоке в Дальневосточном федеральном университете.