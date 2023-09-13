Первый филиал ДВФУ откроется в Китае в 2024 году

ДВФУ продолжает укреплять связи с партнерами КНР. Если раньше для вуза традиционными были коммуникации в основном с Северо-Востоком Китая: провинциями Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь, то сейчас мы активизировали работу с южными провинциями. Университет является одним из важнейших инструментов по реализации государственной политики "Разворота на Восток", поэтому вуз постоянно расширяет присутствие в Азии и системно занимается продвижением российской образовательной системы за рубежом. Открытие на территории Гуанчжоу филиала ДВФУ задаст новое направление для академических и языковых обменов между Россией и Китаем.