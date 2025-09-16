Первый канал покажет «Интервидение» с технологиями ИИ

Эрнст отметил, что шоу продолжительностью 3,5 часа продемонстрирует технологические наработки, которые ранее не использовались на телеканале. По его словам, мировые конкурсы только начинают осваивать подобные технологии.

Мероприятие запланировано на 20 сентября 2025 года в Москве. Съёмочная группа из 150 человек уже готовится к работе на площадке. Для трансляции будет задействовано 36 камер. Участие в «Интервидении» подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

Ранее во Всероссийском государственном университете кинематографии (ВГИК) совместно с образовательным проектом «Школа 21» появилось новое пространство для работы с искусственным интеллектом (ИИ). Инициатива направлена на обучение студентов современным цифровым технологиям в сфере кино.