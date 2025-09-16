Во ВГИКе открыли площадку для обучения работе с нейросетями

Участники программы будут использовать нейросети для генерации сценариев, изображений, звука и видео, а также изучать цифровой монтаж, композитинг и создание спецэффектов. Итогом обучения станет собственный ролик или трейлер фильма, созданный при помощи искусственного интеллекта.

Программа реализуется как дополнительное профессиональное образование. Она позволит готовить специалистов в области ИИ-контента: от цифровых художников и сценаристов до продюсеров медиапроектов и экспертов по постпродакшену.

Осенью стартует новый поток обучения, и присоединиться к нему смогут не только студенты ВГИКа, но и все желающие.