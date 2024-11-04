Первый канал воссоздаст Штирлица с помощью ИИ

По словам Эрнста, команда канала приобрела права на практически все повести, рассказывающие о Максиме Максимовиче Исаеве, и проводила кастинг по всей стране в поисках нового актера для роли Штирлица. Однако, несмотря на все усилия, кандидаты не смогли соответствовать высоким стандартам, установленным оригиналом. В связи с этим было принято решение использовать современные технологии для воссоздания образа.

Генеральный директор отметил, что для исполнения этой роли никто не подходит лучше Тихонова. На данный момент ведутся переговоры с дочерью артиста для начала съемочного процесса.