Первый канал воссоздаст Штирлица с помощью ИИ

Опубликовано 04 ноября 2024, 18:421 мин.
Первый канал воссоздаст Штирлица с помощью ИИОбраз Вячеслава Тихонова оживет в новом проекте
Первый канал анонсировал создание нового проекта по повестям Юлиана Семенова о легендарном Штирлице, где образ героя, которого сыграл Вячеслав Тихонов, будет воссоздан с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил генеральный директор канала Константин Эрнст на сессии «Будущее технологий» на международном симпозиуме «Создавая будущее».
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По словам Эрнста, команда канала приобрела права на практически все повести, рассказывающие о Максиме Максимовиче Исаеве, и проводила кастинг по всей стране в поисках нового актера для роли Штирлица. Однако, несмотря на все усилия, кандидаты не смогли соответствовать высоким стандартам, установленным оригиналом. В связи с этим было принято решение использовать современные технологии для воссоздания образа.
Генеральный директор отметил, что для исполнения этой роли никто не подходит лучше Тихонова. На данный момент ведутся переговоры с дочерью артиста для начала съемочного процесса.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева