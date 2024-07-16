Первый композитный катамаран «Тихоокеанский 108» спущен на воду в Приморье

Опубликовано 16 июля 2024, 12:00
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Первый композитный катамаран «Тихоокеанский 108» спущен на воду в ПриморьеЕго будут использовать в качестве туристического судна
В Приморском крае состоялось торжественное спуск на воду первого композитного катамарана класса «Тихоокеанский 108». Судно, созданное компанией «Кораблестроение и композиты», стало значимым событием для местного промышленного судостроительного кластера, созданного в текущем году.
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По словам заместителя министра промышленности и торговли Приморского края Алексея Пикалова, запуск этого катамарана является первым шагом к серийному производству подобных судов в регионе. Планируется использовать его в качестве туристического судна для морских путешествий в акватории Амурского залива во Владивостоке. Катамаран спроектирован на 12 человек и уже передан заказчику.
Поддержка государства в виде субсидий и компенсаций по инвестиционным кредитам стала важным стимулом для развития нового производства в регионе, отметил Пикалов. Он также подчеркнул приоритетность судостроительной отрасли и готовность властей к дальнейшей поддержке отраслевых инициатив.