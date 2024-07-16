Первый композитный катамаран «Тихоокеанский 108» спущен на воду в Приморье

По словам заместителя министра промышленности и торговли Приморского края Алексея Пикалова, запуск этого катамарана является первым шагом к серийному производству подобных судов в регионе. Планируется использовать его в качестве туристического судна для морских путешествий в акватории Амурского залива во Владивостоке. Катамаран спроектирован на 12 человек и уже передан заказчику.

Поддержка государства в виде субсидий и компенсаций по инвестиционным кредитам стала важным стимулом для развития нового производства в регионе, отметил Пикалов. Он также подчеркнул приоритетность судостроительной отрасли и готовность властей к дальнейшей поддержке отраслевых инициатив.