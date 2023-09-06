Первый на Чукотке инкубатор для выращивания домашней птицы запустят до 2025 года

Первый на Чукотке инкубатор для выращивания домашней птицы запустят до 2025 годаВ 2024 году планируют построить птицефабрики
На совещании по реализации программы развития дальневосточных городов, врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов рассказал о том, что первый инкубатор для выращивания домашней птицы на Чукотке запустят до 2025 года.
В 2024 году планируется создать птицефабрики, что поможет решить вопрос в потребности в яйцах на 100%. А запуск инкубатора поможет сократить объемы ввозимой продукции из птицы на 65%, пояснил Владислав Кузнецов
Также планируется создать производства северного оленеводства и по переработке продукции морского зверобойного промысла, в период с 2023 и по 2028 года, что позволит повысить качество ассортимента, а к 2025 году планируется модернизация теплиц, что повысит производство овощей, добавил врио губернатора региона.