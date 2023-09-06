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21:02, 06 сентября 2023
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Первый на Чукотке инкубатор для выращивания домашней птицы запустят до 2025 года

В 2024 году планируют построить птицефабрики

На совещании по реализации программы развития дальневосточных городов, врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов рассказал о том, что первый инкубатор для выращивания домашней птицы на Чукотке запустят до 2025 года.

В 2024 году планируется создать птицефабрики, что поможет решить вопрос в потребности в яйцах на 100%. А запуск инкубатора поможет сократить объемы ввозимой продукции из птицы на 65%, пояснил Владислав Кузнецов

Также планируется создать производства северного оленеводства и по переработке продукции морского зверобойного промысла, в период с 2023 и по 2028 года, что позволит повысить качество ассортимента, а к 2025 году планируется модернизация теплиц, что повысит производство овощей, добавил врио губернатора региона.

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