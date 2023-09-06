Первый на Чукотке инкубатор для выращивания домашней птицы запустят до 2025 года

В 2024 году планируется создать птицефабрики, что поможет решить вопрос в потребности в яйцах на 100%. А запуск инкубатора поможет сократить объемы ввозимой продукции из птицы на 65%, пояснил Владислав Кузнецов

Также планируется создать производства северного оленеводства и по переработке продукции морского зверобойного промысла, в период с 2023 и по 2028 года, что позволит повысить качество ассортимента, а к 2025 году планируется модернизация теплиц, что повысит производство овощей, добавил врио губернатора региона.