Первый на Дальнем Востоке кампус "Школы 21" от Сбера открылся в Якутске

Первый на Дальнем Востоке кампус "Школы 21" от Сбера открылся в ЯкутскеПлощадью более 1,9 тысячи квадратных метров
Специальный кампус "Школы 21" был торжественно открыт в Якутске, став первым подобным учебным заведением на Дальнем Востоке. В церемонии открытия участвовали президент - председатель правления "Сбербанка" Герман Греф и глава Якутии Айсен Николаев, сообщает ТАСС.
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Герман Греф отметил, что это уже шестой кампус "Школы 21", и до конца года планируется открыть еще один. Этот проект призван стимулировать развитие современных технологий и образования. Глава Якутии подчеркнул, что работа над созданием кампуса заняла всего пять месяцев.
Новый кампус в Якутске находится в трехэтажном здании площадью более 1,9 тысячи квадратных метров. Здесь обустроены около 200 рабочих мест, установлено современное оборудование и созданы комфортные зоны для обучения и отдыха учащихся. Кампус предоставляет свои ресурсы круглосуточно, чтобы максимально удовлетворить потребности студентов.