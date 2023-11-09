Первый на Дальнем Востоке кампус "Школы 21" от Сбера открылся в Якутске

Герман Греф отметил, что это уже шестой кампус "Школы 21", и до конца года планируется открыть еще один. Этот проект призван стимулировать развитие современных технологий и образования. Глава Якутии подчеркнул, что работа над созданием кампуса заняла всего пять месяцев.

Новый кампус в Якутске находится в трехэтажном здании площадью более 1,9 тысячи квадратных метров. Здесь обустроены около 200 рабочих мест, установлено современное оборудование и созданы комфортные зоны для обучения и отдыха учащихся. Кампус предоставляет свои ресурсы круглосуточно, чтобы максимально удовлетворить потребности студентов.