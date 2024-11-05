Первый российский боевой ледокол «Иван Папанин» будет передан ВМФ в 2025 году

Опубликовано 05 ноября 2024, 20:511 мин.
Первый российский боевой ледокол «Иван Папанин» будет передан ВМФ в 2025 годуЛедовые испытания начнутся в районе Земли Франца-Иосифа
Временно исполняющий обязанности генерального директора «Адмиралтейских верфей» Андрей Быстров в день 320-летия предприятия сообщил, что в «Адмиралтейских верфях» построили первый боевой ледокол проекта 23 550, получивший имя «Иван Папанин». Его передача Военно-морскому флоту России запланирована на лето 2025 года.
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По словам Быстрова, перед вводом в эксплуатацию ледокол должен будет пройти серию ледовых испытаний. Эти испытания будут проводиться в районе архипелага Земля Франца-Иосифа и займут как минимум три месяца.
«Иван Папанин» станет многофункциональным ледоколом, способным преодолевать льды толщиной до 1,7 метра. Ледоколы данного класса предназначены для выполнения различных задач в условиях арктического климата, что делает их незаменимыми для обеспечения безопасности и проведения операций в северных широтах.