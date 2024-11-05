Первый российский боевой ледокол «Иван Папанин» будет передан ВМФ в 2025 году

По словам Быстрова, перед вводом в эксплуатацию ледокол должен будет пройти серию ледовых испытаний. Эти испытания будут проводиться в районе архипелага Земля Франца-Иосифа и займут как минимум три месяца.

«Иван Папанин» станет многофункциональным ледоколом, способным преодолевать льды толщиной до 1,7 метра. Ледоколы данного класса предназначены для выполнения различных задач в условиях арктического климата, что делает их незаменимыми для обеспечения безопасности и проведения операций в северных широтах.