Первый российский электротрактор получит калужский электропривод

Электроприводы вентильно-индукторных двигателей, современные зарядные устройства с литий-ионными батареями и другие компоненты будут использованы в новом оборудовании. Это изменение позволит значительно повысить уровень локализации и обеспечить высокий уровень эффективности тракторов и погрузчиков, отметили в пресс-службе.

Первый российский электротрактор «Силант» был разработан компанией «Априорные решения машин», прототип которого был представлен в 2022 году. В 2024 году началась замена импортных компонентов на отечественные, что открывает путь к серийному производству электротракторов.

По словам пресс-службы, тестирование новых преобразователей и электроприводов проходило в Калуге, а установка на технику будет производиться на Чебоксарском заводе силовых агрегатов.